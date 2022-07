Grupo A TARDE contrata instituto de pesquisa AtlasIntel

O Grupo A Tarde contratou o instituto AtlasIntel para realizar uma pesquisa de intenção de votos para candidato a governador do Estado da Bahia. Registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – BA-02257/2022, o levantamento ouvirá 1.600 pessoas em todo o estado e a previsão de divulgação é para o próximo dia 18 de julho.

Com sede em São Paulo, a AtlasIntel é uma empresa de pesquisa que atua em diversos estados brasileiros e em países da América do Sul e nos Estados Unidos. O instituto já foi avaliado como a melhor empresa de pesquisa nas eleições presidenciais norte-americanas, em 2020; da Argentina, em 2021; e nas eleições municipais brasileiras, em 2020.

No Brasil, a AtlasIntel estampava suas consultas no jornal espanhol El País, veículo jornalístico que acompanhava a política nacional, mas encerrou recentemente suas atividades no país.

“A AtlasIntel estabeleceu uma trajetória de notoriedade nacional e internacional pela qualidade do seu trabalho e precisão das suas estimativas”, afirma Andrei Roman, CEO da empresa.

O instituto também foi considerado a melhor empresa de pesquisa no recente ciclo eleitoral das eleições presidenciais da Colômbia, quando o ex-guerrilheiro e ex-prefeito de Bogotá, Gustavo Petro, e o empresário Rodolfo Hernández disputaram o pleito colombiano no 2º turno, com vitória do esquerdista contra o populista de direita.