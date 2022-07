Jerônimo fala do trabalho na gestão Rui e promete participação popular

Em plenária do Programa de Governo Participativo (PGP), realizada em Simões Filho ao lado dos pré-candidatos a vice-governador, Geraldo Júnior (MDB), e a senador, Otto Alencar (PSD), Jerônimo Rodrigues (PT) defendeu sua pré-candidatura ao abordar sua trajetória dentro do governo de Rui Costa (PT), quando coordenou os programas Primeiro Emprego e o das Policlínicas Regionais de Saúde, em 2014 e 2018, respectivamente. “Estes programas nortearam o trabalho do governador que mais cumpriu compromissos de campanha em todo o país”, disse o pré-candidato a governador, nesta quinta-feira, 7.



Jerônimo prometeu que, se eleito, fará uma gestão eficiente e que cuidará das demandas da população. “Ouvindo as demandas de baianos e baianas, elaboramos propostas que estão transformando a vida das pessoas. Esse é nosso objetivo ao percorrer, mais uma vez, todos os territórios de identidade da Bahia”, afirmou.

A Caravana Mais Bahia segue nesta sexta-feira, 8, para Jequié, onde Jerônimo, Geraldo e Otto realizam no sábado, 9, a Plenária do PGP do Médio Rio de Contas, no espaço Jequié Tênis Clube, às 9h. O encontro contará com a presença do governador Rui Costa. Ainda no sábado, Jerônimo participa da Plenária da Educação, às 17h, também no Jequié Tênis Clube, e em seguida tem encontro com prefeitos, prefeitas, vereadores e lideranças políticas de toda a região.