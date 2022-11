Jornalistas do Grupo A TARDE relatam experiências na cobertura

Colaboradores do Grupo A TARDE marcaram presença na cobertura jornalística das eleições de 2022 e registraram o exercício da democracia desde o início, quando os partidos começaram as movimentações que determinaram os resultados assegurados pelas urnas.

O jornalista Lucas Franco, repórter de política do Portal A TARDE, atuou na cobertura das eleições e vivenciou as estratégias iniciais das lideranças partidárias na Bahia. “Eu diria que foi um ano repleto de emoções e foi muito interessante fazer essa cobertura, porque dentro do A TARDE, com toda a equipe, foi possível acompanhar de perto decisões que mudaram os rumos do Brasil”.

Durante a corrida eleitoral, colaboradores de A TARDE tomaram as ruas para acompanhar os principais acontecimentos. O jornalista Dante Nascimento lembra que foram vários atos, eventos e lançamentos de candidatura. “A gente passou por 2 de Julho, 7 de Setembro e atravessou algumas polêmicas. O que fica mesmo é o sentimento de dever cumprido, de buscar sempre garantir o direito à informação da população”, opina.

A repórter Priscila Dórea, que cobriu a concentração de petistas no Rio Vermelho no primeiro turno, teve a experiência de um segundo turno longe das aglomerações, para focar o resultado do pleito.

“No segundo turno cuidei da construção dos infográficos, então foi uma aflição diferente, porque eu estava acompanhando minuto a minuto, segundo a segundo a apuração. Foi muito legal também”, relata.

A cobertura das eleições exigiu dos jornalistas do Grupo A TARDE um comprometimento ainda maior com a notícia.



“O empenho da equipe foi visível quando vibramos juntos, em muitos momentos, mesmo tendo que invadir a madrugada para produzir conteúdos à altura do histórico de relevância de A TARDE neste tipo de cobertura”, avalia a editora executiva Hilcélia Falcão.

O editor de fotografia Xando Pereira elogiou a equipe pelo trabalho realizado. “Todos que estavam fora da escala tradicional vieram trabalhar, assim tivemos a equipe completa, e ela foi fundamental: a sintonia, a parceria, todo mundo empenhado”, destacou.

Democracia

O coordenador da editoria de Arte, Vado Alves, reforçou o valor da democracia para o trabalho jornalístico. “Em nosso trabalho de criação, formamos estrutura e estabelecemos harmonia entre a informação e o visual, e nessas eleições tivemos um ingrediente a mais no nosso combustível de criação, que foi a defesa da democracia e a busca incessante da verdade em tempos de fake news”, afirma.

A jornalista e coordenadora do Portal A TARDE, Thaís Seixas, enfatizou a competência dos profissionais diante da cobertura política.

“O desafio jornalístico é diário, mas em período de eleições temos que ficar ainda mais atentos aos conteúdos publicados e às implicações deles. Contamos com uma equipe política formada por profissionais com diferentes experiências na área, o que nos possibilitou agregar olhares distintos e complementares para o que acontecia à nossa volta”, ressaltou.

“Mais uma vez, o maior e mais tradicional veículo de comunicação do estado mostrou sua importância na construção de uma opinião crítica e isenta sobre o processo eleitoral”, afirma o jornalista Alan Rodrigues, que integra a equipe de Política. “Considero um privilégio ter participado da cobertura das eleições pelo grupo A TARDE”, complementa.