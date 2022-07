Kleber Rosa fala em risco à democracia: 'Lula eleito no 1º turno'

Durante o lançamento do espaço “PSOL com Lula”, no município de Itacaré, neste domingo, 24, o pré-candidato a governador, Kleber Rosa (PSOL), se referiu ao grupo de Jair Bolsonaro (PL) como uma “corja de nazifascistas” e disse que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisa ser eleito no primeiro turno para preservar a democracia do país.



“Derrotar Bolsonaro significa derrotar o avanço da extrema-direita brasileira, dos ideais eugenistas e de supremacia de um grupo em detrimento do outro, a cultura de ódio e de criminalização dos movimentos sociais”, alegou o cientista social, que também disse na ocasião que fará palanque para Lula em todas as regiões da Bahia.

O PSOL, pela primeira vez desde que disputou sua primeira eleição presidencial em 2006, abriu mão de candidatura própria. Em federação com a Rede Sustentabilidade, a legenda de Kleber Rosa teve como candidatos em eleições presidenciais anteriores Heloísa Helena, em 2006, Plínio de Arruda Sampaio, em 2010, Luciana Genro, em 2014, e Guilherme Boulos, em 2018.

A atividade do PSOL no sul do estado foi organizada pelo diretório municipal de Itacaré e pelo setorial de mulheres do partido e contou com as presenças da presidente municipal do PSOL de Itacaré, Aline Areia, além das militantes Nadja Carvalho, Keu Souza, Isadora Salomão, Carol Lima, Nega Van Borges e da yalorixá Bernadete Souza, entre outros.