Luciano Bivar desiste de concorrer à Presidência

Luciano Bivar não é mais candidato à Presidência da República. O depitado e presidente nacional do União Brasil, confirmou a aliados que vai tentar um novo mandato na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro. A confirmação deve acontecer nesta segunda-feira, 1o , durante a convenção estadual do União Brasil em Pernambuco, estado natal de Bivar.



O agora ex-presidenciável também informa na mensagem que vai conversar com a senadora Soraya Thronicke (União-MS), até então cotada para ser sua vice, para saber se ela topa assumir a cabeça de chapa e ser a candidata da legenda ao Planalto.

Caso o nome da parlamentar ou de outro integrante da sigla não sejam confirmados, a tendência é que a legenda libere seus afiliados para apoiar qualquer candidato a presidente.Integrantes da cúpula do União deixam claro, nos bastidores, não haver chances de a sigla fechar aliança formal com o ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno, como chegou a ser cogitado.

Eis a íntegra da mensagem:

“Amigos, amanhã será nossa convenção em Pernambuco, e colocarei meu nome para [deputado] federal, mas vou conversar com a senadora Soraya [Thronicke], que seria minha vice, sobre o assunto. Depois, retornarei a vocês. Boa noite”, escreveu Bivar na mensagem enviada na noite de sábado, 30.