Lúcio diz que ACM Neto tem que “desencarnar” da Prefeitura de Salvador

O ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima (MDB) afirmou, em entrevista ao site “Muita Informação”, que o pré-candidato do União Brasil ao Governo do Estado, ACM Neto, ainda acha que é o prefeito de Salvador, já que fica reclamando que o governador Rui Costa (PT) não responde as solicitações de audiência do Executivo soteropolitano.

"Se Bruno, que é o prefeito, não está reclamando, Neto vai reclamar por quê? Neto não é mais prefeito, ele tem que desencarnar. Bruno é o prefeito, ele que tem que reclamar", rebateu Lúcio ao site.

De acordo com o cacique do MDB baiano, a atitude de Neto é eleitoreira e não administrativa, já que, durante sua atuação no comando da prefeitura de Salvador, fazia muitos elogios ao governador. “Pensava que eles se entendiam pelo olhar”.

"Além do mais, eu me acostumei a ver Neto quando era prefeito só elogiando o governador Rui Costa. Não estou entendendo o porquê agora Neto está com esse discurso. Imagino que deve ser o tempo de eleição e não uma coisa que ele acredite", comentou o político.