Lúcio Vieira Lima reage a especulação sobre candidatura de Jerônimo

O ex-deputado federal e presidente de honra do MDB na Bahia, Lúcio Vieira Lima, reagiu com indignação à especulação de que o União Brasil estaria negociando apoio nacional à candidatura do ex-presidente Lula em troca da desistência de Jerônimo Rodrigues de concorrer ao Governo da Bahia.

"Imagine a que ponto chegou (o União Brasil). Querem vencer por WxO, tirar o adversário de campo. Tem que vencer na urna", dispara Lúcio, que enxerga desgaste na campanha de ACM Neto e avalia que a informação ventilada tem objetivo apenas de mobilizar os apoiadores.



Segundo o colunista Guilherme Amado, do site Metrópoles, o acordo que estaria sendo costurado envolveria a retirada da candidatura de Jerônimo Rodrigues ao governo da Bahia para que Luciano Bivar (União Brasil-PE) desistisse de disputar a Presidência. Com isso, o PT declararia apoio a ACM Neto na eleição estadual.

O presidente estadual do União Brasil, deputado federal Paulo Azi, se apressou em desmentir a informação. “Isso não existe, não passa de uma peça de ficção, uma especulação maldosa e sem fundamento. Estamos prontos para vencer o candidato daqueles que governam a Bahia há 16 anos nas urnas”, disse o deputado.

Lúcio Vieira Lima comentou o desmentido. "É tão ridículo que Paulo Azi teve que sair para desmentir". Segundo o emedebista, a campanha de ACM Neto está montada em torno de factóides, que "estão caindo" e é preciso gerar novas fake news para "manter a base animada".

"Disseram que a campanha não seria nacionalizada, que quem vota Lula votaria em ACM Neto, que haveria debandada de prefeitos e todos esses factóides não se confirmaram", diz Lúcio. Ele acrescenta que a campanha de Neto começou a perder gordura e que a diferença para Jerônimo começou a encurtar depois da presença de Lula no Dois de Julho.

"A campanha está nacionalizada, Lula já pediu voto para Jerônimo, todos esses factóides, invenções, mentiras e fake news são pra manter a militância esperançosa". conclui.