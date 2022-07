Lula não descarta crescimento da pré-candidatura de Simone Tebet

A menos de três meses das eleições, uma pré-candidatura que atualmente tem 4% nas pesquisas de intenções de voto é observada com atenção por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em encontro com empresários na Confederação Nacional do Comércio (CNC), na terça-feira, 12, o petista disse que enxerga possibilidade de crescimento da senadora Simone Tebet (MDB) na corrida presidencial.

Nome da chamada “segunda via”, Tebet não é unanimidade em seu partido, já que na Bahia, por exemplo, o MDB apoia publicamente Lula. No entanto, o líder nas pesquisas acredita que a senadora se coloca como alternativa diante da polarização entre ele e Jair Bolsonaro (PL), o que daria margem de maior crescimento.

O MDB tem expectativa que Tebet atinja 6% nas pesquisas até agosto. A informação sobre a conversa na CNC foi publicada na coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo.