MDB baiano marca convenção para o dia 30 de julho

Publicado terça-feira, 19 de julho de 2022 às 15:33 h | Atualizado em 19/07/2022, 15:33 | Autor: Da Redação ouvir

O presidente estadual do MDB, Alexsandro Freitas Silva, o Alex Futuca, ao lado do vereador Geraldo Junior, que deve ser confirmado como candidato a vice na chapa com o PT - Foto: Abapa | Divulgação