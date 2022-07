MDB oficializa Simone Tebet como candidata à Presidência

O MDB oficializou nesta quarta-feira, 27, a senadora Simone Tebet (MT) como candidata à Presidência da República pelo partido. Em convenção virtual, o partido confirmou a escolha da senadora com 262 votos favoráveis à candidatura própria e apenas 9 votos contrários. No entanto, 97 delegados não votaram, como os integrantes dos diretórios de Alagoas e Paraíba.

Horas antes, a federação formada por PSDB e Cidadania confirmou por unanimidade a aliança eleitoral com Tebet, mas adiaram a escolha de um nome para a vice. Ainda não há uma definição sobre o nome a ser indicado.

A vitória de Tebet no encontro deveu-se principalmente à desistência dos grupos contrários a sua candidatura de tentar barrar a decisão. A última cartada foi dada via Justiça na segunda-feira 25, quando um aliado do senador Renan Calheiros, que apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tentou suspender a convenção — o pedido foi rejeitado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin.

Em pronunciamento após a convenção, Tebet reafirmou seu compromisso com a democracia e enalteceu a importância de ter uma candidatura feminina.“Hoje, sou candidata à Presidência da República pelo MDB, PSDB e pelo Cidadania, pelo campo democrático. Sou candidata e, como candidata, coloco, neste momento, a minha a favor do Brasil, da democracia e do povo brasileiro.”

Baleia Rossi, presidente nacional do partido, comentou o resultado. “A candidatura da futura presidente do Brasil, Simone Tebet, teve aprovação de 97% da nossa convenção. Não percorremos o caminho mais fácil, não percorremos o caminho da velha política, do 'toma lá, dá cá', das negociações não republicanas. Não percorremos um caminho fácil, mas percorremos o melhor caminho”.

Apesar de a reunião ter sido virtual, Baleia Rossi conduziu a convenção diretamente da sede do partido em Brasília. Durante a abertura, ele esteve acompanhado dos presidentes do PSDB, Bruno Araújo, e Cidadania, Roberto Freire, partidos que apoiam a candidatura de Tebet. Baleia destacou que os três partidos formam o “centro democrático”.

A confirmação com ampla vantagem de seu nome dá força a Tebet para tentar, enfim, liderar a construção de uma terceira via que faça frente a Lula e ao presidente Jair Bolsonaro (PL). A candidata se lança na campanha com 4% das intenções de voto, segundo as pesquisas mais otimistas.

A maior dificuldade, no entanto, será a fragmentação do MDB. Representantes de ao menos 11diretórios regionais gostariam que o partido estivesse discutindo hoje o apoio a Lula, no momento o candidato que tem a maior perspectiva de poder. Outra ala gostaria de andar de mãos dadas com Bolsonaro, também um candidato competitivo para a votação de outubro.