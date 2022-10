Moraes afirma que operações da PRF retardaram chegada de eleitores

Várias ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizadas, neste domingo, 30, no segundo turno das eleições 2022, dificultaram o transporte de eleitores em estradas brasileiras, com maior foco no Nordeste. Em entrevista coletiva, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, afirmou que as operações não impediram a realização dos votos.

"Foram realizadas com base no código de trânsito brasileiro, ou seja, um ônibus com um pneu careca, farol quebrado, sem condições de rodar, era abordado. Isso e alguns casos retardou a chegada dos eleitores até a seção eleitoral, mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem", disse.

Moraes fez declarações em meio a denúncias feitas ao longo do dia por eleitores e internautas, nas redes sociais. O diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, esteve na sede do TSE na tarde deste domingo para prestar esclarecimentos sobre as operações.

O ministro afirmou que as operações serão apuradas caso a caso, e que, segundo Vasquez, nenhum dos ônibus parados recebeu ordens de retornar à origem, ou seja, de interromper o trajeto até a seção eleitoral.

"Esses ônibus, em nenhum momento, retornaram a origem, ou seja, eles prosseguiram até o destino final e os eleitores que estavam sendo transportados, votaram", concluiu.