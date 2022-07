Mourão diz que vencedor das eleições será empossado 'sem problemas'

Em entrevista a Organização das nações Unidas, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), disse que apesar do clima de polarização que tem se desenhado no cenário eleitoral deste ano para o Palácio do Planalto, as eleições acontecerão sem problemas e o vencedor será empossado.

"Olha...existe muito, vamos dizer assim, disse me disse, né? Vamos usar um termo. É óbvio que é um momento de polarização eleitoral entre o presidente Bolsonaro, que é o candidato à reeleição, e o candidato da oposição que é o presidente Lula. Há pressões de parte a parte, mas a minha visão muito clara é que nós chegaremos a outubro, no mês das eleições, sem maiores problemas, sem maiores confusões, e aquele que a população brasileira sufragar, eleger, irá tomar posse no dia primeiro de janeiro, sem maiores problemas", declarou.

Mourão evitou a tratar em dois pontos dos acontecimentos recentes envolvendo Bolsonaro: os ataques que o presidente fez ao sistema eleitoral brasileiro durante reunião com embaixadores na segunda-feira, 18, e o clima de violência política que se desenhou nas últimas semanas.

Recentemente em entrevista a jornalistas, o vice-presidente criticou o que na sua opinião, estava sendo usado como um fato político a morte do guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, por um apoiador de Bolsonaro. De acordo com o general, aquele foi um “evento que ocorre todo final de semana”.

"Não é preocupante, não queira fazer exploração política disso aí. Vou repetir o que estou dizendo, vamos fechar esse caixão. Para mim, é um evento desses lamentáveis que ocorrem todo final de semana nas nossas cidades, de gente que briga e termina indo para o caminho de um matar o outro", argumentou na ocasião.