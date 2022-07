Mourão viaja aos EUA para poder concorrer ao Senado

Com a viagem de Jair Bolsonaro (PL) ao Paraguai esta semana, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), decidiu também fazer uma viagem internacional, para que não pudesse assumir a Presidência da República interinamente, já que o vice, quando está no país, assume o cargo em caso de viagem internacional do chefe do Poder Executivo Federal.



A estratégia de Mourão tem a ver com as eleições, programadas para o dia 2 de outubro. Se assumisse a Presidência da República, o vice de Bolsonaro, que é pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, correria o risco de ficar inelegível, por conta das regras eleitorais.

Mourão embarca para Nova York nesta terça-feira, 19, e volta na sexta-feira, 22, enquanto Bolsonaro viaja para o Paraguai na quinta-feira, 21, para participar da Cúpula do Mercosul.

O vice-presidente disse que participará de reuniões com representantes do Bank of America, City Bank e Couseil of Americans.