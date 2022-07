'Não temos que nos envolver', diz presidente do STM sobre eleições

O presidente do Superior Tribunal Militar (STM), general Luís Carlos Gomes Mattos, disse nesta quarta-feira, 27, que a Justiça Eleitoral é a instância responsável pelo funcionamento das eleições.

Segundo ele, a missão das Forças Armadas é outra, a de garantir que o processo seja legítimo e tenha respaldo popular. “Nós temos uma Justiça Eleitoral, e ela é a responsável pelo funcionamento real daquilo. Nossa missão é diferente, não temos que nos envolver. Temos que garantir que o processo seja legítimo e tudo. Essa é a missão das Forças Armadas”, afirmou.

Gomes conversou com jornalistas após a solenidade de despedida do STM, pois vai se aposentar compulsoriamente ao completar 75 anos, idade máxima permitida para o cargo.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem usado o Ministério da Defesa, convidado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a comissão de transparência das eleições, para sustentar suas suspeitas infundadas sobre as urnas eletrônicas.

Ao ser perguntado sobre a preocupação com a violência política durante o período eleitoral, Gomes Mattos disse que o fenômeno "é do nosso país, é do mundo" e que os militares "vão atuar dentro daquilo que está previsto para garantir que aquele processo seja legítimo, e realmente que tenha respaldo popular".