Operação da PRF foi traçada em reunião no Alvorada, diz colunista

A ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que acontece, neste domingo, 30, segundo turno das Eleições 2022, dificultando o transporte de eleitores nas estradas brasileiras, começou a ser articulada na noite do dia 19 de outubro, no Palácio da Alvorada, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Naquele dia 19, o núcleo da campanha de Jair Bolsonaro, candidato à reeleição da Presidência do Brasil, se reuniu no Alvorada e traçou as ações fundamentais que deveriam ser tomadas no dia das eleições do segundo turno. Uma dessas operações foi a situação que começou desde a madrugada.

Os chefes dos órgãos que auxiliam a Justiça Eleitoral, como as Forças Armadas, PF e a PRF, seriam instruídos para que os seus comandados se atentassem ao transporte irregular de eleitores, principalmente na região do Nordeste.