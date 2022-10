Oposição decide apoiar reeleição de Adolfo Menezes na Assembleia

Deputados estaduais de oposição ao governo da Bahia declararam apoio à reeleição de Adolfo Menezes (PSD) para presidente da Assembleia Legislativa. Tiago Correia (PSDB), Sandro Régis (União Brasil), Alan Sanches (União Brasil), Pedro Tavares (União Brasil) e Luciano Simões (União Brasil) se reuniram com Menezes nesta segunda-feira, 31, e formalizaram a intenção.

Segundo os parlamentares, a intenção era apresentar um novo nome para disputar a presidência da ALBA, mas, como Jerônimo Rodrigues venceu a disputa ao governo da Bahia, a decisão foi apoiar o atual mandatário em mais um mandato à frente da casa legislativa.

Assim, Adolfo Menezes não deve enfrentar dificuldades em se manter no cargo, pois conta com apoio da base aliada do futuro governo de Jerônimo Rodrigues, a partir de janeiro de 2023.

No começo do mês, o líder do governo Rui Costa, deputado estadual Rosemberg Pinto (PT) defendeu a reeleição de Adolfo Menezes. "Se depender de mim, trabalharei no sentido da sua reeleição. Ele foi um presidente que enfrentou duas situações: momento de pandemia e quando perdemos o apoio do PP. Eu como líder do governo contei com apoio dele para apoiar os projetos de origem do Executivo", explicou à época.