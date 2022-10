Papa Francisco reza por brasileiros a 4 dias do 2º turno

"Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência", foi a mensagem que o Papa Francisco dedicou ao povo brasileiro nesta quarta-feira, 26, dias antes do segundo turno das eleições.

As palavras foram ditas durante a saudação a peregrinos na audiência geral na Praça São Pedro, no Vaticano. As informações são da Vatican News, site da Santa Sé.

O pontífice não citou diretamente as eleições no país, mas as orações dedicadas ao povo brasileiro vieram dias antes do segundo turno e pouco depois que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) alertou para o aumento da intolerância, após seguidores de Bolsonaro interromperem missas no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, alegando que os religiosos supostamente pedem votos ou defendem temas que julgam ser alinhados à esquerda.

Em português, o Papa saudou os peregrinos, em especial, fiéis de Salvador (BA), Anicuns (GO), Taubaté e São Paulo (SP), presentes na cerimônia.