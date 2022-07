Pesquisa que apontava Neto na liderança é suspensa por irregularidade

Na tarde desta quinta-feira, 21, o Desembargador José Batista Júnior, do TRE-BA, deferiu ordem liminar em Ação Promovida pelo Rede Sustentabilidade e PSOL, patrocinada pela Advogada Alice Cintra, no sentido de suspender a divulgação da pesquisa da SECULUS, comemorada pelo pré-candidato Acm Neto no último dia 19 de julho.

O levantamento irregular apontava suposta liderança de Acm Neto para corrida ao Governo do Estado da Bahia, em divergência com números já apontados pelas pesquisas Quaest e Atlas.

Batista Junior destacou na decisão de suspensão que “a exigência normativa não foi atendida na sua integralidade, afetando a regularidade da pesquisa em comento, restando presente o periculum in mora, porquanto a continuidade da veiculação da pesquisa irregular.”

A Tarde já destacou que referido Instituto Seculus possui histórico de graves erros em pesquisas eleitorais pelo Estado da Bahia, como foi o caso do Município de Itabuna nas eleições de 2020, cujo atual Prefeito Augusto Castro foi apontado como terceiro colocado.

Com a decisão, o site Bahia Notícias, que foi envolvido na ação apenas por ser o principal divulgador da pesquisa suspeita, terá de retirar o resultado, sob pena da multa aplicada pelo TRE.