PL descarta inscrições falsas e ameaça de processo quem sabotar evento

A tentativa de opositores de esvaziar a convenção nacional do Partido Liberal (PL), do qual Jair Bolsonaro é filiado, fez com que a legenda trabalhe para descartar as inscrições falsas e ameace processar quem se inscreveu no Sympla com o intuito de acabar com as vagas do evento para deixá-lo esvaziado.



Marcada para este domingo, 24, a convenção acontecerá no Maracanãzinho, ginásio no Rio de Janeiro com capacidade máxima para 13 mil pessoas. Até o momento, 50 mil inscrições foram feitas. Segundo o PL, porém, 40 mil delas são falsas.

O partido tem feito um “pente fino” contra o boicote e quer identificar pelo IP (código numérico que identifica dispositivos conectados à internet) quem foram os responsáveis por tentar sabotar o evento. Se forem configurados crimes, como uso de CPF e e-mail falso, o PL pretende entrar na Justiça contra os opositores.