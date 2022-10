Policiais feridos por Jefferson recusam encontro com Bolsonaro

Os policiais federais feridos pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson, no domingo, 23, recusaram se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Os agentes temem ser usados de forma eleitoral para minimizar o impacto negativo para a campanha à reeleição presidencial, após a ação armada do aliado. A informação é da coluna Guilherme Amado, do site Metrópoles.

Segundo laudo pericial, os dois agentes ainda estão com estilhaços de granada alojados no corpo. A policial Karina de Oliveira teve ferimentos no rosto, na coxa e no quadril. Já o delegado Marcelo Villela ficou ferido na cabeça.

Em depoimento, o ex-deputado federal contou que disparou mais de 50 vezes contra os policias. Uma viatura ficou marcada por vários tiros. A investigação trabalha com a hipótese dele ter premeditado o ataque.

Roberto Jefferson é um dos apoiadores mais fervorosos de Bolsonaro e por várias vezes chegou a publicar vídeos defendendo o presidente. Há registros de encontros públicos entre os dois. No entanto, depois do episódio, Bolsonaro negou a amizade com o aliado e o chamou de "bandido".