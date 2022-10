Políticos vão às urnas no 2º turno e falam em "democracia"

Candidatos, personalidades políticas e derrotados no primeiro turno votaram na manhã deste domingo, 30, pelo país. Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores (PT), votou em Indianópolis, zona oeste da cidade.

"“Eu estou otimista com os números da eleição nacional, com a arrancada da última semana", afirmou, Haddad.

Já o adversário, o candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confiante votou no fim da manhã deste domingo, 30, em São José dos Campos, no interior paulista.

"“Falei com o presidente hoje pela manhã, estamos em contato. Acho que está todo mundo muito otimista. Fomos tomados realmente pelo otimismo, com os números que nós temos", disse Tarcisio.

Já Simone Tebet (MDB), terceira colocada na disputa presidencial no primeiro turno, votou também na manhã deste domingo e declarou ter dado o "voto de esperança".

"Acabei de votar em Campo Grande/MS, depositei na urna meu voto de esperança de um Brasil melhor. Viva a nossa democracia, publicou nas redes sociais.

Ciro Gomes (PDT), quarto colocado na disputa presidencial do primeiro turno, votou na capital cearense e afirmou ter "seguido a orientação do partido".

“Como eu sempre faço. Tenho um grande respeito e gratidão pelo PDT, especialmente por Carlos Lupi, e segui a orientação do partido”, afirmou. Isso significa que ele teria votado em Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), registrou o voto também na manhã deste domingo, 30. Eleito senador pelo Rio Grande do Sul, no primeiro turno do pleito, no último dia 2 de outubro, Mourão também teve a companhia da esposa, Paula Mourão.