Presidente do PDT confirma que não quer Nilo como vice de Neto

A indefinição sobre a escolha do vice na chapa de ACM Neto (União Brasil), pré-candidato ao Governo da Bahia nas eleições deste ano tem gerado um disse me disse na imprensa baiana. Isso porque, lideranças políticas do PDT, partido da base de Neto, de acordo com o Metro, é um entrave para a possibilidade de o deputado federal Marcelo Nilo (Republicanos) ocupar a vaga.

Em conversa com o PORTAL A TARDE, o presidente estadual do PDT, o deputado federal Félix Mendonça Júnior, confirmou que o nome de Nilo realmente não lhe agrada.

“Com relação a Marcelo Nilo, todos sabem que é um desafeto meu e eu, pessoalmente, acho que ele não reúne nenhuma condição para ser vice-governador do estado da Bahia”, disse o deputado, acrescentando que a exceção de Nilo, em sua avaliação, há outros nomes no partido Republicanos que poderiam ser uma escolha melhor para a vaga. Outro nome do partido de Nilo que segue cogitado para a vaga é o deputado federal Márcio Marinho, mas que o PDT segue na disputa.

Mendonça Júnior, que já até foi cotado para ser o parceiro de Neto na chapa ao Palácio de Ondina e declinou, disse que a sua sigla tem bons agentes políticos que podem ajudar a compor na campanha do ex-prefeito soteropolitano e auxiliá-lo em um eventual governo.

“Não temos nenhuma predileção, mas temos bons nomes no PDT, a exemplo de Ângelo Dourado, que reúne a região toda de Irecê, exemplo do nosso pré-candidato a deputado estadual Silva Neto, que reuniria toda a região do Sisal. Existe também o nome da vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, que é um nome mais do povo, já qualificado e aprovado como uma grande gestora. Temos também a vereadora Débora Régis, a vereadora mais votada de Lauro de Freitas. Qualquer um desses nomes se for escolhido, para o partido será de bom agrado”, declarou Mendonça Junior, ressaltando que se o nome escolhido não for do PDT, ACM Neto que tem a responsabilidade de indicar o seu vice.

Perguntado como será a atuação do partido no apoio a ACM Neto caso a legenda não seja escolhida para vice, o deputado disse que espera ser chamado pelo ex-prefeito para conversar.

“Se o vice-governador não for do PDT, com certeza Neto vai chamar a gente pra conversar e nós vamos reunir a direção, inclusive a nacional do PDT, não temos problemas em conversar”, disse o deputado ressaltando que o PDT não desistiu ainda da vaga. “Nada está definido ainda e isso faz parte da política. Nós não vetamos ninguém, não vamos impor nada, vamos tentar uma composição para que a Bahia possa ter um novo governo melhor do que o que está aí”, argumentou o parlamentar.

E Nilo?

Ainda que exista esse racha entre duas lideranças políticas da base de ACM Neto, o certo até aqui é que Nilo tem se gabaritado como vice de Neto. Tem acompanhado o ex-prefeito de Salvador em quase todos os compromissos de campanha, lado a lado com o pré-candidato da chapa ao Senado, o deputado federal Cacá Leão (PP). Para alguém que não estivesse vivendo e sabendo dos acontecimentos da política baiana diria: “ali está uma chapa montada”.

O PORTAL A TARDE entrou em contato com o parlamentar, que disse que só falará sobre o assunto após a escolha do ex-prefeito sobre o vice ser confirmada.

Em abril, em conversa com o A TARDE, o deputado disse não ter “plano B” para as eleições deste ano. “Por enquanto eu tenho o ‘Plano A’, que é ser candidato a vice. Se eu não for convidado, provavelmente vou sair a deputado federal e vou me sentar com o partido e farei tudo combinado com o Republicanos. Espero ser o escolhido para vice. Mas se não for, trabalharei par aquele que for o escolhido”, concluiu.

Contudo, ACM Neto está segurando a informação e só deve divulgá-la no último momento. De acordo com ele, conforme declarado ao Metro, o dia para a divulgação do seu companheiro de chapa deve ser um dos fatos a atrair a atenção da imprensa e da sociedade civil na sua convenção do seu partido, agendada para o dia 5 de agosto, embora aliados tenham aconselhado o ex-prefeito a divulgar o nome antes, para que a confirmação da sua candidatura não tenha a atenção dividida com outro fato político.