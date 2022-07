Presidente do PT-BA rebate suposta proximidade entre ACM Neto e Lula

O presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Éden Valadares, criticou as insinuações de uma suposta aproximação entre o pré-candidato ao Governo do Estado pelo União Brasil, ACM Neto, e o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva.

“Como ele percebe a força do projeto do PT, da candidatura de Lula e da nacionalização das eleições na Bahia, volta a soltar notinha de jornal, insinuar bastidores de uma proximidade com Lula que existe somente nos seus sonhos ou na sua sede de poder. Neto não vai votar em Lula. Lula vai vencer em primeiro turno e Jerônimo também. E não adianta plantar fofoca ou insinuações. Só falta o quê? Vai vestir vermelho e colocar a estrela no peito? Não adianta se desesperar. A Bahia tem lado. E é o lado de Lula e Jerônimo", declarou o líder petista.

Éden afirmou ainda que o ex-prefeito de Salvador se guia por ambições pessoais, sem compromisso com o coletivo. "Manda a boa política que os nossos objetivos sejam sempre coletivos, de projeto, de uma visão ampla - e não pautada pelos objetivos pessoais. O ex-prefeito de Salvador passa longe dessa boa prática. Ao contrário, coloca seus interesses individuais acima de qualquer coisa ou qualquer um. Descarta aliados, diz o contrário do que já afirmou, muda de posição quando é conveniente. E quando bate o desespero, piora mais”, criticou.