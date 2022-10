PRF descumpre decisão do TSE e segue realizando operações no 2º turno

Mesmo após decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que vetou a realização de operações relacionadas ao transporte público, gratuito ou não, disponibilizado a eleitores neste domingo, 30, diversos relatos dão conta de que a Polícia Rodoviária Federal têm descumprido a decisão. A maioria dos relatos são do Nordeste.

Um dos denunciantes foi o senador Humberto Costa (PT-PE). Segundo vídeo publicado em suas redes sociais, agentes da PRF estariam fazendo barricadas nas estradas com o objetivo de impedir os eleitores de exercer o voto.

Na Paraíba, um internauta registrou o órgão realizando blitz na entrada de Cuité. O prefeito da cidade, Charles Cristiano Inácio da Silva (Cidadania), disse que a ação estava impedindo os eleitores de ir votar.

Em entrevista ao O Globo, ele afirma que muitas pessoas não foram votar por medo de ter que passar pela blitz montada pela PRF na principal entrada da cidade.

"Estão na entrada da cidade com uma viatura e um reboque, fazendo ainda testes de bafômetro", disse.

Situação semelhante aconteceu em Jacobina, no interior da Bahia, onde o prefeito Tiago Dias chegou a conversar com agentes da PRF e disse que apoia as operações do órgão, mas em outros dias, não durante as eleições.

"Amanhã, se quiser por 50 viaturas aqui pode colocar, pois sou a favor. Mas hoje, não. Pela primeira vez na história tem blitz na eleição, nunca vi isso em minha vida".

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) disse que tem recebido diversas denúncias de eleitores e a maioria, segundo ele, se concentra no Nordeste. "Estamos peticionando agora no TSE para que seja intimado o diretor-geral da PRF sob pena de multa individual e a continuação do descumprimento implique em prisão. Advirto mais uma vez ao Sr Ministro de Estado da Justiça: descumprir ordem judicial é CRIME e acarreta em PRISÃO!".

Presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann também afirmou que está recebendo diversas denúncias e pediu que o público continue enviando imagens e vídeos. "Estão chegando várias denúncias de q essas operações estão ocorrendo. Precisamos q nos enviem fotos e vídeos p/ tomarmos providências junto ao TSE".

Mediante os relatos, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, determinou que o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, dê explicações sobre as operações realizadas neste segundo turno.

Segundo dados da própria Polícia Rodoviária Federal, divulgados pela Folha de São Paulo, o órgão já tinha realizado 514 ações de fiscalização contra ônibus até as 12h35 deste domingo, 30, número 70% superior ao registrado no primeiro turno.



