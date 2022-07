Primeiro debate entre candidatos ao governo da BA acontece em agosto

Acontece no próximo dia 7 de agosto, às 20h, no estúdio da Band Bahia o primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado. Segundo a emissora, o encontro vai contar com os quatro candidatos que têm representação no Congresso Nacional, de acordo com o art. 46 da lei 9504/97 e o art.44, resolução TSE 23.610/2019.

Os representantes dos candidatos ACM Neto (União Brasil), Jerônimo Rodrigues (PT), João Roma (PL) e Kleber Rosa (PSOL) participaram de uma reunião, na manhã desta terça-feira, 19, sobre as regras do debate. Eles foram recebidos pela diretora de jornalismo da Band, Zuleica Andrade, e pelo diretor geral, Augusto Correia Lima.

“Para nós da Band é um orgulho poder sempre contribuir para a democracia do país através do debate de ideias”, afirmou Augusto Correia Lima. Já Zuleica Andrade ressaltou o pioneirismo da emissora. “O jornalismo da Band tem essa tradição de vanguarda e realizar esse debate é quase um dever cívico”, acrescentou.