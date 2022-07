PSB oficializa apoio a Lula e Alckmin como candidato a vice-presidente

O PSB oficializou, nesta sexta-feira, 29, seu apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT) ao Palácio do Planalto. O partido também confirmou o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin como candidato a vice na chapa do petista. A aliança será formada por meio de uma coligação.

As resoluções aconteceram durante a convenção nacional do partido, em Brasília. As votações foram feitas verbalmente, ou seja, por aclamação. Outros cinco partidos também integram a aliança: PC do B, PV, Solidariedade, Rede e PSOL - os dois últimos ainda não oficializaram o apoio.

Esta é a sexta vez que Lula disputa a Presidência. O PSB já o havia apoiado em outras eleições. Neste ano, a composição da chapa nas eleições deste ano envolveu a definição sobre palanques regionais.

Em Pernambuco, por exemplo, o PT não terá candidato e vai apoiar um integrante do PSB. Já em São Paulo, o pré-candidato do PSB ao governo estadual passará a disputar o Senado para apoiar o candidato do PT ao Palácio dos Bandeirantes.

Entre os partidos da aliança, apenas a federação PSOL-Rede não oficializou apoio a Lula. A convenção nacional da federação está marcada para este sábado, 30.

A aliança PT-PSB foi constituída após a entrada de Alckmin no partido. Antes, a sigla havia deixado a discussão após discordar das exigências dos petistas.