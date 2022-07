PT Bahia homologa candidaturas de Jerônimo e de deputados

O Partido dos Trabalhadores da Bahia homologou em convenção nesta sexta-feira, 29, as candidaturas de Jerônimo Rodrigues ao governo do Estado, de 27 candidatos a deputados federais e de 30 a deputados estaduais. A convenção da chapa majoritária governista, que além de Jerônimo, terá Geraldo Júnior (MDB) como candidato a vice-governador e Otto Alencar (PSD) a senador, será realizada neste sábado, 30, a partir das 9h, no Parque de Exposições.

Durante discurso, Jerônimo falou sobre o orgulho de representar o projeto de Lula, Rui Costa e Jaques Wagner na Bahia e se comprometeu a fazer uma gestão comprometida com os anseios da Bahia para que o estado possa dar novos saltos. “O PT vai ter um governador professor, negro, descendente de índio, nascido na roça, de origem pobre, filho de uma costureira e um vaqueiro. Nenhum partido a não ser dos campos da esquerda fazem isso”, destacou o petista, ao falar sobre a importância da implementação de políticas públicas para garantir inclusão e comida na mesa dos baianos. “Como Lula disse, o pobre vai ter que entrar no orçamento, a única forma de fazer inclusão”.

O presidente do PT Bahia, Éden Valadares, destacou a empolgação da militância e do orgulho dos integrantes da legenda com a escolha de Jerônimo para representar o projeto do PT no estado. “O nosso partido que você ajudou a construir, a trazer até aqui, Jerônimo, está em um clima de muita positividade, esperança, muita empolgação, mas também de muito orgulho. As pessoas aqui falaram do orgulho que o nosso partido, o seu partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, tem com a sua candidatura e com a pré-campanha que você estava construindo até aqui, e temos certeza da sua vitória no dia 3 de outubro, com a cara do povo da Bahia, com a cara do Partido dos Trabalhadores, com a cara do povo”.

No evento, dirigentes nacionais, estaduais e candidatos destacaram a importância da mobilização da população, com o fortalecimento dos comitês populares para eleger Lula presidente do Brasil, ampliando a sua votação na Bahia, eleger Jerônimo governador e aumentar a bancada de deputados estaduais e federais.

Os dirigentes e candidatos também falaram sobre o impacto nos estados, principalmente na Bahia, do cenário nacional nas eleições, em que há uma forte polarização entre o projeto representado por Lula, e o projeto representado por Jair Bolsonaro, atual presidente. “Não tem negócio de tanto faz, não é verdade que tanto faz, não é verdade que com Bolsonaro ou Lula a Bahia pode ser a mesa, é fome ou comida no prato, é prosperidade ou desemprego?”, afirmou o presidente do PT Bahia.

Parlamentares

Do total de 57 parlamentares cujas candidaturas foram oficializadas, 10 mulheres são postulantes a deputadas estaduais e 10 a federais. A secretária de Mulheres do PT Bahia, Jazian Mota, reafirmou o compromisso do PT com as candidaturas femininas para fortalecer a ocupação dos espaços de poder pelas mulheres. “Vamos nos empenhar para garantir um grande número de companheiras eleitas nesse processo eleitoral porque nós somos maioria na sociedade, mais de 52% da população brasileira e a gente precisa cada vez mais ocupar esses espaços de poder, sobretudo na política, porque se a gente precisa reconstruir o Brasil isso não será possível sem a participação efetiva de nós mulheres”.