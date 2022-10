PT pede a prisão do superintendente da PRF na Bahia

A coligação Pela Bahia, pelo Brasil, do candidato Jerônimo Rodrigues (PT), pediu ao Tribunal Eleitoral da Bahia, neste domingo, 30, a prisão do diretor da Polícia Rodoviária Federal no estado, Virgílio de Paula Tourinho.

No documento, ele é acusado de “conduta deliberada em descumprir a decisão” do Ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que no sábado, 29, já tinha proibido a realização de qualquer operação da PRF que na prática atrapalhe a circulação e deslocamento de eleitores.

A coligação argumenta que há registros de ações de policiais rodoviários em diversas partes da Bahia, como tem se repetido hoje em todo o país, tanto que o PT também já pediu a prisão do diretor-geral da PRF, Silvonei Vasques.

Na Bahia, a PRF é acusada pela coligação de Jerônimo Rodrigues de realizar operações de fiscalizações em rodovias próximas a municípios como Ubaitaba,Simões Filho e Jacobina, com registros de vídeo, foto e áudio de engarrafamentos no caminho aos locais de votação, “impedindo o transporte de eleitor e parando todos os veículos que tenham adesivo do Partido dos Trabalhadores”.

Na decisão de ontem, o ministro Alexandre de Moraes proíbe "qualquer operação da Polícia Rodoviária Federal relacionada ao transporte público, gratuito ou não, disponibilizado aos eleitores, nos termos da resolução do tribunal superior eleitoral, sob pena de responsabilização criminal do diretor-geral da PRF, por desobediência e crime eleitoral, além da responsabilização dos respectivos executores das medidas".