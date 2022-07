Ricardo Maia com caminho livre para ser candidato a deputado federal

O Tribunal de Contas da União (TCU) admitiu nesta sexta-feira, 22, o recurso interposto pela defesa do ex-prefeito de Ribeira do Pombal, Ricardo Maia, atual pré-candidato a deputado federal. Com isso, está garantida a candidatura do ex-gestor municipal.

O TCU rejeitou as contas do ex-prefeito, processo que transitou sem que o ex-gestor fosse citado, portanto a sua inteira revelia. Por isso, a defesa interpôs recurso de revisão junto à corte. E, após a análise, TCU entendeu que os documentos apresentados são capazes de mudar a decisão de mérito que rejeitou as contas e reabriu o processo.

“Não tinha dúvidas de que essa seria a decisão do TCU, pois não havia sido notificado sobre essas contas e sei da regularidade das mesmas. Por isso, sempre mantive a confiança no TCU e na Justiça, com a certeza de que Deus está conosco, e a partir do dia 16 de agosto, eu serei candidato a deputado federal.” afirma Ricardo Maia.

Segundo a assessoria do ex-prefeito, a pré-campanha de Ricardo Maia segue firme por toda Bahia. “E, a fim de evitar ruídos, esclarecemos que não há absolutamente nenhuma decisão que impeça o pré-candidato a deputado federal, Ricardo Maia, de ser efetivamente candidato”.