Robinson Almeida crê em Jerônimo no primeiro turno se Roma crescer

O deputado estadual Robinson Almeida (PT), vice-líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), aposta em uma arrancada de Jerônimo Rodrigues durante a campanha eleitoral, apesar da desvantagem nas pesquisas de intenção de voto. Ele, que coordenou a campanha de Jaques Wagner em 2006 e participou da campanha de Rui Costa em 2014, espera que a tendência desses dois anos, onde ambos estavam atrás e venceram as eleições, se repita em 2022.

"Eu estou com a mesma energia dessas eleições, a energia do povo baiano em querer continuar com o time de Lula governando nosso estado. Tenho certeza que hoje começa a arrancada para mais uma vitória estadual. Foi o que aconteceu em 2014 e vai acontecer novamente em 2022", disse neste sábado, 30, em entrevista ao Portal A TARDE, durante a convenção que oficializará Jerônimo com candidato.

Questionado sobre os resultados das pesquisas que mostraram o candidato do União Brasil, ACM Neto, à frente de Jerônimo, o petista afirmou que elas ainda não captaram o movimento em que eleitores associarão Jerônimo ao ex-presidente Lula.

"Nesses anos, as pesquisas erraram profundamente. E agora essas não retratam a realidade do que irá acontecer no período eleitoral. A maioria das pessoas ainda não sabe que Jerônimo é o candidato de Lula. Quando essa informação chegar, as pesquisas vão mostrar uma realidade de crescimento vigoroso de Jerônimo e de queda de quem está à frente", acrescentou.

Robinson levantou ainda a possibilidade de a eleição ser decidida no primeiro turno, assim como ocorreu em 2006 e 2014, mas dessa vez condicionou a hipótese ao desempenho do candidato pelo PL, João Roma, aliado do presidente Jair Bolsonaro. "Se ele tiver uma performance alta, vai tirar ainda mais os votos do candidato ACM Neto e a possibilidade de vitória de Jerônimo vai aumentar", analisou.