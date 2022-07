Robinson Almeida: "Jerônimo mostrou a força do time de Lula em Feira"

O deputado estadual Robinson Almeida (PT-BA) falou sobre a força do pré-candidato ao governo do estado Jerônimo Rodrigues, nesta sexta-feira, 22, durante Plenária do Programa de Governo Participativo (PGP), em Feira de Santana. O parlamentar confirmou o apoio que o time do ex-presidente Lula tem recebido na Bahia.

"A energia do time de Lula, Jerônimo e Otto contagiou Feira de Santana. Nas ruas e no evento do PGP, ficou comprovada a força popular do time de Lula e a certeza que a Bahia vai dar mais uma vitória ao time liderado pelo PT [...] A Bahia vai seguir avançando e vai ajudar a reconstruir e fazer o Brasil feliz de novo, com Jerônimo governador e Lula presidente", enfatizou o deputado petista.



Robinson Almeida marcou presença no ato político que reuniu mais de 5 mil lideranças das 17 cidades que compõem o Portal do Sertão, no Ária Hall Eventos. Entre os presentes, estavam o pré-candidato a vice-governador Geraldo Jr (MDB), o pré-candidato à reeleição, senador Otto Alencar (PT), o governador Rui Costa (PT) e o deputado federal Zé Neto (PT).

Durante sua fala, Robinson Almeida destacou os investimentos ocorridos no Portal do Sertão nas duas últimas gestões estaduais, de Jaques Wagner e Rui Costa, como: a construção do Hospital Clériston Andrade 2, do Hospital da Criança, da Policlínica regional, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e da unidade do Hemoba.



Além disso, o petista lembrou da construção da Escola de Tempo Integral, no bairro do Aviário e em municípios da região; da ampliação e modernização de outras 17 unidades de ensino; dos investimentos em infraestrutura, como a construção da avenida Nóide Cerqueira e da requalificação da Lagoa Grande; e do fortalecimento da agricultura familiar com os programas Bahia Produtiva e Pró-Semiárido, além do programa Água para Todos.



"Todas essas iniciativas, especialmente para a agricultura e educação, tiveram participação importantes de Jerônimo Rodrigues como secretário de Estado. Com Lula presidente e Jerônimo governador a Bahia, Feira de Santana e todo os 16 municípios do Portal do Sertão vão avançar muito mais, com políticas de inclusão e desenvolvimento", concluiu o parlamentar do PT.