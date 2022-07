Roma avalia que polarização nacional será refletida na Bahia

O pré-candidato a governador da Bahia, João Roma (PL), afirmou que a polarização vista nacionalmente na disputa entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT) irá ser reproduzida durante as eleições estaduais na Bahia.

"É o natural que [a polarização] ocorra na Bahia e não vai ser por capricho de quem quer que seja que a eleição na Bahia não terá esse componente nacional", pontuou durante entrevista para a Rádio Excelsior nesta segunda-feira, 18.

O ex-ministro da Cidadania e deputado federal disse ainda que o presidente Bolsonaro estaria "transformando" as estruturas da política ao eliminar o chamado "toma lá, dá cá" do seu governo, o que será um ponto chave para influenciar o eleitor.

"Quando o presidente Bolsonaro chegou ao poder, ele veio justamente pra tentar dar uma arrepiada nisso aí, traduzindo naquilo que se transformou a tônica desse governo: 'Menos Brasília, mais Brasil', pois nós estávamos praticamente vivendo em mundos paralelos, o mundo dos políticos de um lado e a vida real do outro", explicou Roma.

Ainda de acordo com Roma, esse modelo é utilizado tanto pelo candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, quanto o do União Brasil, ACM Neto, seus adversários na disputa pelo governo do estado. Em relação ao ex-aliado, Roma aumentou o tom diante da recusa do ex-prefeito de Salvador de tomar uma posição em relação à eleição nacional.

"Ele não sabe se é carne ou se é peixe. Eu, por exemplo, não estarei ao lado do PT. Não dá para dizer que vai sentar com quem for", ironizou.

As candidaturas de Roma a governador da Bahia e da Doutora Raíssa Soares (PL) a senadora, serão oficializadas na sexta-feira, 22, durante convenção do PL na Avenida Juracy Magalhães Jr., 1338. A expectativa é de que o vice da chapa seja apresentado durante o evento.