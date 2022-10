Salvador terá gratuidade de ônibus para 2º turno

Como no primeiro turno, o sistema de transporte municipal de Salvador será gratuito no próximo domingo, 30, dia que marca a votação do segundo turno de eleições.

O decreto vale tanto para os ônibus que atendem o Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus de Salvador (STCO) quanto para os veículos do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), os micro-ônibus.

O metrô, que é de competência estadual, também terá gratuidade, como anunciado pelo governador Rui Costa (PT).

A mesma frota que é disponibilizada nos dias úteis deve ser utilizada no domingo, para atender ao fluxo de pessoas em trânsito para as suas respectivas zonas eleitorais. No entanto, a medida da gratuidade vale apenas no horário das 6h às 20h, para os ônibus da capital. As passagens de ônibus intermunicipais e interestaduais, seguem com valores normais.