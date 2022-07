Vice de Roma deve ser mulher, dizem pré-candidatas bolsonaristas

Mesmo antes da convenção estadual do Partido Liberal (PL), programada para começar às 9h desta sexta-feira, 22, na Avenida Juracy Magalhães, o movimento de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) já movimentam o local.

Entre as pessoas presentes, estão as pré-candidatas a deputada estadual Rosana Paixão (PL) e a deputada federal Renata Massa (PSC). As duas apontam que uma mulher deve ser anunciada como vice na chapa encabeçada por João Roma (PL) ao Governo do Estado.

"É alguém que tem mostrado sua força e tem se mostrado presente na política", disse Renata Massa. "A Bahia está mudando sua linha de pensamento. Apoiamos Bolsonaro, Joao Roma e Raíssa Soares", completou a pré-candidata do PSC.

Correligionário de Bolsonaro, Roma e Raíssa Soares, Rosana Paixão enxerga a pré-candidatura de Roma com otimismo. "É a terceira via, que está cada dia mais forte não só pelos bolsonaristas, mas pela oposição ao PT", disse.

De acordo com presentes no local, a favorita para o cargo é a presidente do Partido da Mulher Brasileira (PMB), Leonídia Umbelina.