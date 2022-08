Vídeo: Bolsonaro e Roma fazem motocarreata em Vitória da Conquista

Em Vitória da Conquista, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o candidato ao governo da Bahia João Roma (PL) participaram de uma motocarreata na manhã deste sábado, 27. O presidente chegou ao interior do estado da Bahia no início da manhã, quando o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) desembarcou no aeroporto Glauber Rocha.

No vídeo publicado por João Roma, o candidato ao governo do estado pegou carona em moto com Bolsonaro e brinca ao dizer que "arranjou um motoboy de respeito". Veja vídeo abaixo:

Na sequência, Bolsonaro declara que um eleitor de Vitória da Conquista listou contribuições dele ao trânsito como "abaixar o preço da gasolina" e logo em seguida declarou voto no presidente para as eleições deste ano.

"Obrigado, Conquista por receber o presidente com carinho. Essa é a pesquisa de verdade. As pessoas saindo da casa para cumprimentar o nosso presidente, que não foi o mais votado aqui (em 2018), mas tem tratado a Bahia e os baianos com muito carinho", complementa João Roma.

Além de João Roma, candidato ao Governo do Estado, Bolsonaro terá ao seu lado a candidata ao cargo de Senadora, dra. Raíssa, durante a motocarreata pelas principais avenidas da cidade de Vitória da Conquista.

