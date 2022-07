"Vou ser líder da oposição, caso Lula vença", diz Moro

O ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro (PL), Sérgio Moro, afirmou que deve atuar como líder da oposição em eventual governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Moro disse ainda que seria uma “tentação” concorrer ao Senado, mas afirma que o União Brasil o “deixou à vontade para fazer essa escolha”.

Sobre concorrer ao cargo de senador, a esperança seria por "aparecer em 1º lugar" nas pesquisas de intenção de voto.

“Espero que isso não aconteça, mas, no caso de uma vitória do ex-presidente Lula, é natural que eu me coloque na oposição para liderar uma resistência necessária a políticas públicas indesejáveis em relação ao país e também ser uma voz no Congresso em favor da integridade e do combate à corrupção”, afirmou Moro em entrevista à Folha de S. Paulo publicada neste sábado, 9.

O ex-ministro havia se filiado ao Podemos para se candidatar ao Planalto. Depois, decidiu migrar para o União Brasil, que oficializou Luciano Bivar como pré-candidato. Na corrida para o Senado, o ex-juiz tentou mudar o domicílio eleitoral para São Paulo para concorrer ao Senado, porém teve transferência negada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Domiciliado no Paraná, Moro deve anunciar na semana que vem para qual cargo concorrerá nas eleições de outubro.

Sobre a mudança para o União Brasil, que tirou o posto dele de pré-candidato à Presidência da República, Moro disse não haver frustrações.

“Sempre fui tratado com muita lealdade por Bivar, mas nunca me foi dada a garantia”, falou. “A política tem uma dinâmica. Então, o que a gente tem que fazer é se adaptar às mudanças de cenários e, onde vê revés, na verdade, é uma oportunidade”.