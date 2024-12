Eliana Gonzaga é diplomada para mais um mandato como prefeita em Cachoeira

- Foto: Reprodução

Nesta terça-feira, 17, aconteceu em Cachoeira, no auditório da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), a diplomação da atual prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT), para mais um mandato à frente do Executivo Municipal da cidade (2025-2028). Em 2020, ela foi eleita a primeira prefeita mulher e negra do município. Cristina Soares (PSB) também foi diplomada para, mais uma vez, assumir o mandato de vice.

O evento contou com as presenças da deputada estadual Fabíola Mansur (PSB); do juiz de Direito, José Aires; do promotor eleitoral Iranildo Assis; da chefe de Cartório Eleitoral Regional, Marlene Moreira, secretários municipais e vereadores, dentre outros.

“Agradeço a Deus acima de tudo e à minha família, que muitas vezes foi sacrificada não porque eu não amo, mas porque eu preciso colocar o compromisso com meu povo como prioridade. E muitas vezes, infelizmente, não sobra tempo para estar com a família. Agradeço também à militância, que esteve comigo em toda nossa trajetória e a meu povo por cada voto que recebi. Pois sozinha ninguém chega a lugar nenhum. E se estou reeleita é porque essas pessoas confiam no meu trabalho e estiveram juntas na minha trajetória”, disse Eliana Gonzaga.

Também foram diplomados os prefeitos eleitos de Maragogipe e São Félix. “Quero parabenizar aqui os prefeitos Zé Geraldo e sua equipe, e toda a Câmara de Vereadores eleita lá de São Félix. Que possamos fazer um trabalho em conjunto, em parceria, para juntos construirmos uma São Félix e uma Cachoeira cada vez melhores. Parabenizar também o prefeito Maurício, de Maragogipe, pela reeleição. E toda a Câmara de Vereadores também”, frisou Eliana Gonzaga.

Ela também parabenizou “cada vereador e cada vereador eleito aqui em Cachoeira. Porque independente de lado, de situação ou oposição, todos são representantes do povo e estaremos juntos para melhor servir à nossa população”.