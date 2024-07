Eliana Gonzaga enaltece alinhamento com governos Lula e Jerônimo

- Foto: Divulgação

Durante visita do governador Jerônimo Rodrigues (PT) ao município de Cachoeira, a prefeita Eliana Gonzaga (PT) afirmou que a cidade do Recôncavo Baiano "nunca teve uma parceria com o governo do estado e um alinhamento com o governo federal como hoje".

A gestora fez um afago a Jerônimo, que aproveitou a visita para anunciar "alguns mimos para a cidade" e revelou o sonho de asfaltar todas as comunidades rurais do município.

."Tudo isso só é possível porque o governador Jerônimo tem um coração de mãe, aliás de avó, que gosta de fazer as vontades. Fazemos este pedido a você, governador, sei que você tem mais de 400 municípios para cuidar, mas realize esse nosso sonho. Isso vai facilitar a acessibilidade deste povo. Cuidar de gente é fazer investimento, não gasto”, frisou a prefeita.

O governador esteve na cidade para entregar ambulâncias, kit hospitalar, motocicletas para a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e certificados do Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (Cefir) para comunidades remanescentes, através do Projeto Quilombo Legal.



Além disso, Jerônimo Rodrigues ainda inaugurou a Sala Elas à Frente, projeto da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia (SPM), e autorizou a obra para pavimentação de estrada, para iluminação cênica da Ponte D. Pedro II e ainda para a construção de Unidade Integrada da Delegacia Territorial e do Pelotão da Polícia Militar.

A construção de encostas na Rua Ponte do Caquende, na localidade de Faceira, na Rua Tambor da Soledade, no Caquende, e na Rua José Antônio da Silva Castro, na Caixa d’Água, com investimento previsto em R$ 3 milhões, também foram anunciadas, assim como a implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água.

Estiveram presentes no ato a vice-prefeita de Cachoeira, Crisitna Soares; a primeira-dama e presidente das Voluntárias Sociais (VSBA), Tatiana Velloso; o deputado Federal Jorge Solla (PT), a deputada Estadual, Fabíola Mansur (PSB); a secretária da Saúde, Roberta Santana; a secretária de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, Ângela Guimarães; a secretária de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Larissa Moraes; e o secretário de Cultura, Bruno Monteiro; dentre outras autoridades.