Elmar promete sintonia com o Senado na presidência da Câmara

Deputado será candidato a presidente da Câmara dos Deputados - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil) tem articulado nos bastidores para fortalecer sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Ele tem prometido sintonia com o Senado, se eleito.

A informação é da coluna Radar, da Veja. Segundo a publicação, Elmar ainda tem garantido aos parlamentares governistas que será mais ‘brando’ com as pautas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Elmar era considerado favorito na disputa, mas perdeu força após o nome de Hugo Motta (Republicanos) surgir, com o possível aval de Arthur Lira (PP), com quem o baiano rompeu relações.