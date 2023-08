Em Brasília, Jerônimo se reúne com embaixador da China

Aproveitando a estadia em Brasília, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao. O encontro aconteceu nesta sexta-feira, 21, e contou com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Durante reunião com embaixador do país asiático, Jerônimo tratou sobre a construção da ponte Salvador-Itaparica e a instalação das fábricas da BYD no estado baiano. O momento foi compartilhado nas redes sociais do chefe do Executivo baiano.

Além de Rui, participaram do encontro: os secretários estaduais Manoel Vitório, da Fazenda; e Afonso Florence, da Casa Civil. Além do ex-secretário estadual da Infraestrutura e atual secretário especial nacional de Programa de Parceria de Investimentos (PPI), Marcus Cavalcanti.



Na capital federal, o governador participou do lançamento do Programa Ação na Segurança (PAS), promovida pelo governo Lula, na manhã desta sexta.