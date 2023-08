Em Brasília, Jerônimo trata sobre investimentos para Bahia

Em agenda intensa, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) iniciou a manhã desta quinta-feira, 3, participando da posse do ministro do Turismo, Celso Sabino. A solenidade aconteceu no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os demais ministros e autoridades públicas.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual ressaltou a importância da valorização nacional da política do turismo. Jerônimo afirmou que na Bahia o governo tem investido na infraestrutura como forma de impulsionar o setor turístico. “Nosso compromisso com o turismo também passa pelo investimento em voos, estradas e no abastecimento de água em todas as regiões da Bahia”, reforçou.

Em seguida, Jerônimo Rodrigues se reuniu com o ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, para tratar dos investimentos para a Bahia com o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).