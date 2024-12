Em jantar, Deyvid Bacelar presenteia Xi Jinping e celebra parceria

Deyvid Bacelar - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, entregou um presente ao presidente chinês Xi Jinping e celebrou a parceria com o país. O gestor foi convidado pelo presidente Lula para participar nesta quarta-feira, 20, de um jantar oferecido ao presidente Xi Jinping, no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

Deyvid Bacelar, entregou ao presidente chinês um jaleco cor de laranja da FUP e da Petrobras, atualmente considerado a mais alta honraria da classe trabalhadora brasileira.

“Graças ao presidente Lula, o Brasil voltou a se relacionar bem com os países e com as grandes potências do mundo, inclusive neste ano presidindo o G20”, disse Bacelar, que é conselheiro do presidente Lula no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS) e no Conselho de Participação Social (CPS).

O jantar foi oferecido para celebrar os 50 anos de relações amigáveis entre os dois países. Na cerimônia de abertura, Lula cumprimentou sua companheira Janja, o “companheiro Xi Jinping”, presidente da República Popular da China, e Dilma Rousseff, presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, conhecido como Banco dos BRICS).

Ao cumprimentar Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Lula fez um gracejo, dizendo que Alckmin “escapou de um envenenamento e está aqui com a gente”.