Em posse de Gonet, Lula pede 'verdade acima de qualquer interesse' | A TARDE

O subprocurador Paulo Gustavo Gonet Branco tomou posse nesta segunda-feira, 18, como procurador-geral da República e foi alertado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a não cometer os mesmos modelos do que os cometidos durante a Lava Jato.

Em uma cerimônia restrita no Auditório JK da sede da Procuradoria-Geral da República (PGR), o presidente reiterou a importância do uso da verdade no exercício da procuradoria.

“A única coisa que peço a você: fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de qualquer outro interesse. Garantir a liberdade, garantir a democracia e garantir a verdade”, afirmou. O chefe do Executivo também disse que o subprocurador não deve "se submeter à manchete de nenhum jornal e à manchete de nenhum canal de televisão" enquanto estiver no comando do Ministério Público.

Durante a posse, Paulo Gonet reiterou a função no PGR e afirmou que “o instante é de reviver na instituição os altos valores constitucionais". “Não podemos perder de vista que o equilíbrio tem de ser o nosso apanágio. Não buscamos palco nem holofote”, destacou Gonet.

O Ministério Público Federal (MPF) também embute o Ministério Público da União, que inclui os Ministérios Públicos Federal, Militar, do Trabalho e Distrito Federal e Territórios.