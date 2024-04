Em post de Moraes, Elon Musk pergunta por que 'tanta censura' no país | A TARDE

O bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), perguntou neste sábado, 6, ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, porque “exige tanta censura no Brasil”. O questionamento foi feito em uma publicação onde Moraes parabenizava o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski pelo seu cargo, em 11 de janeiro.

Publicação do Moraes no X, com resposta de Elon Musk | Foto: Reprodução | Twitter

O comentário de Musk veio na sequência de acusações de censura feitas pelo jornalista norte-americano Michael Shellenberger na quarta-feira, 3. Segundo Shellenberger, “o Brasil está envolvido em um caso de ampla repressão da liberdade de expressão liderada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes”.

O jornalista acusa também as decisões de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de ameaçarem a democracia no Brasil. Segundo Shellenberger, em 2022, o ministro pediu que a rede social interviesse em publicações de integrantes do Congresso Nacional e solicitou acesso a detalhes pessoais de usuários, o que violaria as diretrizes da plataforma.

Musk se descreve como um "absolutista da liberdade de expressão" e desde que adquiriu a rede social, em 2022, tem enfrentado polêmicas. A plataforma reduziu as equipes de moderação de conteúdo, e usuários e especialistas apontam o crescimento do discurso de ódio e da desinformação.