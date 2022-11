Equipe de transição tenta adiar votação das listas tríplices no TRF1

O senador eleito Flávio Dino (PSB), integrante da equipe de transição do governo Lula, ajudará a coordenar as equipes das áreas da Justiça e de Segurança Pública que preparam o próximo mandato. Em entrevista concedida a jornalistas, Dino afirmou que ‘vai contribuir durante a transição para que o entulho bolsonarista possa ser removido rapidamente’.

O trabalho do ex-governador do Maranhão, cotado como ministro da Justiça, começou nesta terça-feira, 8, com sua ida até a presidência do Tribunal Regional Federal (TRF1), com jurisdição no Distrito Federal e mais 13 estados, para tentar adiar a votação das listas tríplices de desembargadores que integrarão o conselho.

O PT mobilizou uma associação de juízes para que entrasse com um pedido de adiamento no Conselho Nacional de Justiça e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), solicitou um encontro com o presidente do TRF1, José Amilcar Machado, para discutir o assunto.

Nesta quarta-feira, 9, Lula tem encontro marcado com a ministra Rosa Weber e o ministro Alexandre de Moraes, além das lideranças do Congresso Nacional, deputado Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco. O objetivo do futuro presidente é melhorar a relação entre os Três Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário.