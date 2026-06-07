Erika Hilton pressiona Alcolumbre e declara guerra ao bolsonarismo

Durante a 30ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ em São Paulo, realizada neste domingo, 7, a deputada federal Erika Hilton (PSOL) em discurso, subiu o tom contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e defendeu a necessidade de "enterrar a influência do bolsonarismo" na política brasileira.

Pressão pelo fim da escala 6x1

O foco central da fala de Hilton foi a carga horária de trabalho no país. A deputada exigiu que Alcolumbre paute, com urgência, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe o fim da escala 6x1.

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Segundo a parlamentar, a manutenção desse modelo de jornada é incompatível com a dignidade da classe trabalhadora. "O Brasil não aguenta mais o esgotamento. Queremos tempo para viver, para descansar e para exercer nossa cidadania", afirmou a deputada diante de uma multidão na avenida Paulista.

Hilton aproveitou para declarar apoio à "reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Reprodução/ Instagram @paradasp

Críticas a Bolsonaro e seus aliados

Além da pauta trabalhista, Erika Hilton direcionou críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, termo que a deputada batizou como "Bolsomaster". Em uma declaração que viralizou, ela convocou o campo progressista a atuar para "encerrar de vez o ciclo da extrema-direita no poder".

Hilton aproveitou para declarar apoio à "reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva", argumentando que a continuidade do projeto petista é essencial para "proteger direitos adquiridos e promover a justiça social".

Até o fechamento desta reportagem, não foram divulgados números oficiais consolidados pelas autoridades (como a Secretaria de Segurança Pública ou a Polícia Militar) sobre o público total presente na 30ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo.

