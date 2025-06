Especialistas em Educação da Finlândia e Alemanha participam de encontro da SEC

Evento termina nesta quarta-feira, 11 - Foto: Divulgação | SEC

Delegações com especialistas em Educação Midiática da Finlândia e Alemanha estiveram na grade de palestrantes do primeiro dia do evento 'Educação digital e midiática: como montar uma agência de notícias na escola?', promovido pela Secretaria de Educação da Bahia (SEC), por meio do Instituto Anísio Teixeira (IAT), nesta terça-feira, 10.

O encontro acontece na terça, 10, e na quarta, 11, reunindo cerca de 600 educadores da rede rede estadual de ensino. O evento tem como foco em agência de notícias - novo componente curricular que orienta a atuação crítica e ética no ambiente digital.

Presente no primeiro dia, a secretária estadual de Educação, Rowenna Brito, destacou a importância do encontro.

“Esta formação representa um avanço estratégico. É uma alegria estar nesta agenda. O trabalho com agências de notícias e educação midiática só faz sentido com a adesão dos professores da rede. A presença do governo federal e das delegações internacionais fortalece nosso trabalho e mostra que estamos no caminho certo. É uma pauta que empodera nossos estudantes e qualifica o uso da tecnologia nas escolas”, afirmou.

A vinda das delegações da Filandia e da Alemanha, países reconhecidos pela excelência em educação midiática, está relacionada à Série de Eventos Taiex (Assistência Técnica e Intercâmbio de Informações) sobre mídia, promovida em parceria com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que visa ampliar o debate sobre letramento digital, integridade da informação e democracia.

A delegação alemã foi representada por Hanna Ramezani, da Agência Federal para Educação Cívica. A comitiva finlandesa contou com Leo Pekkala, diretor do Departamento de Educação Midiática e Audiovisual do Instituto Nacional de Audiovisual (KAVI), Johanna Kivimäki, conselheira para Educação Superior e Ciência do Consulado Geral da Finlândia, e Päivi Leppänen, representante da Agência Nacional de Educação da Finlândia (EDUFI).

“Na Finlândia valorizamos a aprendizagem em pares, aprendemos uns com os outros, e estar aqui com tantos educadores cria o melhor fórum de aprendizagem possível”, afirmou Päivi Leppänen sobre o evento promovido pelo IAT.

Temas abordados e alinhamento nacional

A formação inclui palestras, oficinas práticas e rodas de conversa que exploram o uso responsável da informação, os riscos da desinformação e fake news, além do impacto da inteligência artificial na educação. Os participantes também trabalham com linguagens como audiovisual, fotografia, podcast e verificação de fatos.

Entre os presentes estavam o assessor especial da SEC, Manoel Calazans; David Almansa, diretor de Direitos Digitais e Educação em Mídia do Secretariado para Políticas Digitais da Presidência da República; e Mariana Filizola, coordenadora-geral de Educação Midiática da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

“Estar aqui com especialistas internacionais amplia ainda mais essa troca. A gente valoriza esse projeto justamente por isso, pelo potencial transformador. É uma oportunidade de mostrar o que a Bahia e o Brasil têm de melhor”, disse Mariana.

Na prática: protagonismo estudantil

O professor Rubens de Souza, responsável pela Agência de Notícias Atleta News no Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Carlos Roberto Arleo Barbosa, em Ilhéus, ressaltou a relevância da formação para o protagonismo dos estudantes.

“Participar desse encontro internacional é transformador. Levo daqui novas ideias para ampliar o protagonismo dos nossos estudantes na Atleta News, que já está na sua segunda equipe. Queremos fortalecer ainda mais os vínculos com a comunidade. A agência é um espaço vivo de aprendizagem, escuta e ação”, afirmou.