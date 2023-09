Esposa de Mourão aparece em folha de pagamento vinculada ao exército

A esposa do general e senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), uma filha e uma sobrinha do ex-comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, aparecem na folha de pagamento de uma associação privada ligada ao Exército, a Poupex, segundo informa o Uol.

Um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU), divulgado em maio deste ano, aponta a existência de "indícios contundentes" de nepotismo. Ao todo, foram identificados 221 casos de parentesco entre contratados da Poupex e integrantes das Forças Armadas.

"Os dados analisados permitem concluir que se encontram presentes fortes indícios de que a existência de relação laboral com o Exército, com o MD (Ministério da Defesa) ou com as demais Forças ou de parentesco com membros do conselho de administração, da diretoria e com militares do Exército são fatores possivelmente relevantes para se determinar o êxito na tentativa de se conseguir emprego na Poupex. Neste contexto, aparentemente tem relevância o nível hierárquico ocupado pelo familiar nas Forças", diz trecho do documento.

Os salários da Poupex não são públicos. No entanto, segundo o colunista Aguirre Talento, do portal UOL, uma tabela interna da remuneração dos cargos diz que o cargo de assessor especial tem remuneração básica de R$ 17 mil, que pode variar a depender de gratificações e remanejamentos.

Em nota enviada à coluna, a Poupex nega qualquer irregularidade e defendeu a "capacidade técnica" dos parentes de militares. A empresa ainda descarta a acusação de nepotismo por se tratar de uma entidade privada.