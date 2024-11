“Estamos alinhados com as políticas de Trump”, dispara Bolsonaro

Bolsonaro defendeu alinhamento com Trump - Foto: Alan Santos | PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, neste sábado, 16, para trazer dados da sua gestão, que durou de 2019 à 2022, e afirmar que está alinhado ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Fizemos uma gestão técnica respeitando sempre os nossos princípios, assinamos a Declaração Internacional contra o aborto, somos contra a liberação das drogas, a ideologia de gênero nas escolas e a favor do Agronegócio que os progressistas tanto atacam, bem como, respeitamos a propriedade privada. Não negociamos cargos em ministérios, nem em empresas estatais ou bancos públicos”, escreveu Bolsonaro, que ainda afirmou ser responsável pela criação do PIX, fruto de estudos do Banco Central.

Bolsonaro ainda citou frases de efeito usadas durante o seu governo, e pregou o alinhamento com os Estados Unidos e Israel.

“Estamos alinhados com a política desse 2° mandato de Trump. Mantivemos contato ao desses últimos quatro anos”, disparou.

“Brasil/Estados Unidos/ ISRAEL juntos, por Deus, Pátria, Família e Liberdade”, completou Bolsonaro.

Próximo a Bolsonaro, Trump foi novamente eleito presidente dos Estados Unidos, após vence Kamala Harris.