Esteticista gaúcha alega ser filha de Leonel Brizola; entenda

Brizola, ex-governador do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul - Foto: Divulgação

Uma esteticista gaúcha, de nome Giselda Topper, afirma ser filha do político Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, já falecido. As informações foram publicadas em matéria do jornal Folha de S.Paulo.

Giselda entrou com uma ação pra fazer o teste de DNA em 2005. Na época, dois filhos do político participaram do processo. O resultado, divulgado em 2008, comprova o parentesco.

“Probabilidade de 99,99% de certeza em favor do vínculo proposto", diz o documento divulgado em janeiro de 2008.

Apesar do parentesco comprovado, Giselda não conseguiu ser reconhecida como filha de Brizola, uma vez que a juíza Monica Poppe Fabiao tratou o resultado como inconclusivo, de acordo com a Folha.

"Gostaria de ver os supostos exames que deram o vínculo inconclusivo, mas não tenho condições de viajar ao Rio nem pagar advogado”, afirmou Giselda ao jornal.